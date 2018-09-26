2018-09-26T15:37:23+03:00
Общество

В рамках акции «Живи лес!» в Нижегородской области высадят 280 тысяч деревьев

Участие в акции примут чиновники и волонтеры
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородская область присоединится к всероссийской акции «Живи лес!». Она пройдет в районных и межрайонных лесничествах 3 октября, сообщает пресс-служба областного правительства.

В мероприятии поучаствуют сотрудники департамента лесного хозяйства Нижегородской области, администрации муниципальных образований, арендаторы лесных участков, студенты, школьники и волонтеры.

Согласно предоставленной информации, цель акции - обратить внимание общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России.

Все желающие смогут принять участие в посадке леса, а также его очистке от мусора. В общей сложности в Нижегородской области 3 октября планируется высадить 280 тысяч деревьев.

Кроме того, в планах провести публичные лекции и выставки, посвященные воспитанию бережного отношения к лесу.

Добавим, что основные мероприятия в рамках акции «Живи лес!» пройдут в Михайловском районном лесничестве.

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