В рамках акции «Живи лес!» в Нижегородской области высадят 280 тысяч деревьев
Нижегородская область присоединится к всероссийской акции «Живи лес!». Она пройдет в районных и межрайонных лесничествах 3 октября, сообщает пресс-служба областного правительства.
В мероприятии поучаствуют сотрудники департамента лесного хозяйства Нижегородской области, администрации муниципальных образований, арендаторы лесных участков, студенты, школьники и волонтеры.
Согласно предоставленной информации, цель акции - обратить внимание общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России.
Все желающие смогут принять участие в посадке леса, а также его очистке от мусора. В общей сложности в Нижегородской области 3 октября планируется высадить 280 тысяч деревьев.
Кроме того, в планах провести публичные лекции и выставки, посвященные воспитанию бережного отношения к лесу.
Добавим, что основные мероприятия в рамках акции «Живи лес!» пройдут в Михайловском районном лесничестве.