2018-09-26T14:22:28+03:00
Происшествия

Нижегородцу грозит до 20 лет лишения свободы за продажу психотропных веществ

Мужчину задержали с поличным в марте 2018 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нижегородца, который обвиняется в пяти преступлениях в сфере незаконной продажи психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

30-летний мужчина, употребляющий психоактивные вещества, в 2017 году начал изготавливать в кустарных условиях производные психотропного вещества. Для этих целей он сначала использовал помещение строительной бытовки, а после снял жилой дом в пригороде.

Нижегородца задержали с поличным в марте 2018 года при перевозке приготовленного к сбыту потребителям вещества в особо крупном размере. Гражданин изготовил для наркопотребителей полкилограмма синтетического зелья. Установлено, что он и прежде изготавливал, а потом сбывал наркотики.

Обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

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