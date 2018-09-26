2018-09-26T13:43:51+03:00
Политика

Глеб Никитин вступит в должность губернатора Нижегородской области

Церемония инаугурации состоится 26 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области пройдет в Гербовом зале Нижегородской ярмарки 26 сентября в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе церемонии Гикитину вручат удостоверение об избрании губернатором.

Напомним, на выборах главы региона, которые прошли в единый день голосования 9 сентября 2018 года, Глеб Никитин получил 67,75% голосов избирателей.

«Комсомольская правда» решила вспомнить, чем запомнился Глеб Никитин за этот год, какие проекты уже реализовал и какие планы развития региона наметил.

Добавим, что в 2018 году Глеб Никитин вошел в новый рейтинг самых влиятельных чиновников, бизнесменов, силовиков и топ-менеджеров по версии журнала Forbes. В этом списке вновь избранный глава региона занял 64 точку.

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