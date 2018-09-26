2018-09-26T13:18:40+03:00
Спорт

Станция метро «Стрелка» будет работать дольше в день матча ФК «Нижний Новгород» - «Уфа»

Матч 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу состоится 26 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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Футбольный клуб «Нижний Новгород» сразится с «Уфой» на домашнем поле 26 сентября в 19:00. А чтобы болельщикам было удобно добираться до дома после игры, муниципалитет решил продлить работу станции метро «Стрелка» до 00:00 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Перед началом матча всех пришедших ждет развлекательная программа. В 17:30 начнется выступление танцевального коллектива Ин Арди и группы KeltKnot. Для гостей будут работать мастера по нанесению аквагрима. Кроме того, Дмитрий Полянин и юные футболисты РЦПФ «Нижний Новгород» поиграют в футбол с юными болельщиками.

Добавим, что входные группы открываются уже за два часа до начала матча (в 17:00), и на площади между вторым и третьим гейтами.

В день матча, 26 сентября, кассы работают следующим образом: с 13:00 до 20:00 у 2, 3 и 6 гейтов. Билеты для болельщиков «Уфы» будут продаваться у 6 гейта с 17:00. Гостевой сектор - В 120.

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