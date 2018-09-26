Развитие транспортной инфраструктуры обсудят в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:57 2018-09-26T12:57:21+03:00

Ознакомиться с программой развития на 2018 год можно на сайте минтранса

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Региональное министерство транспорта проведет общественное обсуждение итогов реализации программы развития транспортной инфраструктуры в 2018 году. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие состоится 27 сентября в 18:00 по адресу Ошарская улица,63а (четвертый корпус, третий этаж).

Также в ходе встречи планируется обсудить результаты работы за 2018 год в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и рассмотреть предложения по корректировке программы.

Ознакомиться с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации можно на официальном сайте министерства.