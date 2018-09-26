Развитие транспортной инфраструктуры обсудят в Нижегородской области
Региональное министерство транспорта проведет общественное обсуждение итогов реализации программы развития транспортной инфраструктуры в 2018 году. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие состоится 27 сентября в 18:00 по адресу Ошарская улица,63а (четвертый корпус, третий этаж).
Также в ходе встречи планируется обсудить результаты работы за 2018 год в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и рассмотреть предложения по корректировке программы.
Ознакомиться с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации можно на официальном сайте министерства.