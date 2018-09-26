В Нижегородской области разыскивают 36-летнюю Марину Полушину
Волонтеры просят помощи в поисках 36-летней Марины Юрьевны Полушиной. Об этом сообщается на странице ПСО «Волонтер» в соцсети «Вконтакте».
В 7:00 15 сентября Полушина ушла с дачи в СНТ «Дружба» на станции Кеза Семеновского района и пропала.
Разыскивается женщина худощавого телосложения, ростом 164 сантиметра, с каре-зелеными глазами и темно-каштановыми волосами.
Она была одета в черную вязаную кофту, темно-синие джинсы и синие кроссовки. С собой у нее были белая сумка и телефон. Особые приметы: татуировка на спине.
Любую информацию о местонахождении женщины следует сообщать волонтерам по телефону 291-51-51 или в полицию по каналу связи 102.
Волонтеры продолжают искать 13-летнюю Машу Ложкареву, пропавшую 1 августа в СНТ «Борок» Кстовского района. Также разыскивается 9-летняя Маша Люлина, пропавшая в Богородске 20 августа.
Коме того, пропал 15-летний нижегородец Илья Малов. Также разыскивается 16-летняя Александра Кузнецова. Девушка ушла из дома из-за постоянных конфликтов с родителями.