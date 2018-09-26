В Сормовском районе неизвестный расстрелял маршрутку

СЕГОДНЯ 12:17 2018-09-26T13:01:35+03:00

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В Сормовском районе неизвестный расстрелял маршрутный автобус. Районная прокуратура признала законным решение органа дознания отдела полиции №8 о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По версии предварительного расследования, 15 сентября 2018 года около 23:00 на территории Сормовского района неизвестный совершил выстрелы в автобус, который следовал по маршруту №95. В тот момент в общественном транспорте были пассажиры.

Согласно предоставленной информации, сейчас проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление лица, совершившего указанное преступление, а также иных обстоятельств произошедшего. Санкция п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.