2018-09-26T11:52:42+03:00
Общество

В Нижегородской области нашелся 56-летний Василий Топанов

Мужчину разыскивали с воскресенья
Анастасия НАЗАРОВА
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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил о том, что 56-летний Василий Топанов найден живым.

«Комсомольская правда» писала, что мужчина ушел в лес в Ижменском лесничестве Воскресенского района и не вернулся.

Вечером 25 сентября волонтеры разметили у себя на странице «Вконтакте» пост, в котором поблагодарили подписчиков за помощь в распространении информации.

Напомним, в Нижегородской области ведутся поиски сразу четырех детей.

Волонтеры продолжают искать 13-летнюю Машу Ложкареву, пропавшую 1 августа в садоводческом товариществе «Борок» Кстовского района. Также разыскивается 9-летняя Маша Люлина. Девочка пропала в Богородске 20 августа.

Недавно «Комсомолка» писала о том, что снова пропал 15-летний нижегородец Илья Малов.

А 25 сентября пришла ориентировка от ГУ МВД России по Нижегородской области на 16-летнюю Александру Кузнецову. Девушка ушла из дома из-за постоянных конфликтов с родителями.

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