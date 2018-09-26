Неисправная иномарка сгорела в Нижегородской области 25 сентября

СЕГОДНЯ 11:37 2018-09-26T11:37:42+03:00

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Автомобиль Ford Focus полыхал в районном поселке Воротынец Воротынского района 25 сентября. Сообщение поступило в 4:27, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате пожара сгорела иномарка на площади два квадратных метра. Причина уже установлена. Выяснилось, что у транспортного средства неисправное электрооборудование.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что 25 сентября на месте пожара в Московском районе Нижнего Новгорода обнаружено тело 89-летней пенсионерки. Возгорание случилось из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

На момент прибытия к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений (а это случилось спустя четыре минуты после сообщения) полыхала одна из комнат квартиры на шестом этаже.

В первую очередь пожарные начали спасать людей, проживающих в этом доме. По лестничным маршам были эвакуированы одиннадцать человек. Пострадавших среди них не было.