В ходе пьяной ссоры житель Сарова зарезал собственную мать

СЕГОДНЯ 11:28 2018-09-26T11:28:33+03:00

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Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего жителя Сарова, подозреваемого в убийстве родной матери. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Вечером 22 сентября, находясь в квартире дома по улице Юности, нетрезвый сын поссорился с матерью. В ходе конфликта он нанес 55-летней женщине два удара ножом по шее и спине. От полученных ранений потерпевшая скончалась.

Утром 23 сентября злоумышленник сообщил о совершенном преступлении в полицию. Он заключен под стражу.

Следователи установили, что мужчина постоянно возвращался с работы домой в нетрезвом виде. На этой почве между родственниками регулярно случались конфликты. Один из таких неспокойных вечеров закончился трагедией.

Скоро подозреваемому предъявят обвинение. Расследование продолжается.