2018-09-26T10:54:07+03:00
Происшествия

Два брата грабили женщин на Автозаводе

В настоящее время мужчины задержаны
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Автозаводском районе полицейские раскрыли два ранее совершенных грабежа – подозреваемыми оказались двое братьев в возрасте 26 и 27 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, первое преступление было совершено в середине сентября 2018 года. Братья напали на женщину возле одного из домов на Южном шоссе и, угрожая применить насилие, похитили у потерпевшей 3200 рублей.

Через некоторое время старший из братьев выбрался на промысел уже в одиночку – он напал на нижегородку на улице Смирнова и похитил у нее сумку, в которой оказалось всего 300 рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело, а вскоре были задержаны и подозреваемые в совершении этих преступлений. Молодых людей доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

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