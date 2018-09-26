Среднедушевые доходы нижегородцев выросли на 4,4%

СЕГОДНЯ 10:15 2018-09-26T11:42:06+03:00

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Среднедушевые доходы населения Нижегородской области увеличились на 4,4% за восемь месяцев 2018 года. Таковы данные Нижегородстата.

По предварительной информации, в январе-августе среднедушевые денежные доходы составили 30,9 тысячи рублей в месяц. В действующих ценах доходы населения увеличились на 4,4% к январю-августу прошлого года.

Что касается реальных денежных доходов, тех, что скорректированы на индекс потребительских цен, за восемь месяцев текущего года выросли на 0,7%. Это если сравнивать с соответствующим периодом 2017 года без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам (ЕВ) в 2017 году. А если ЕВ-2017 все-таки учитывать, то реальные доходы населения за указанный период не изменились.

Сообщалось, что глава региона Глеб Никитин встретился с общественностью и заявил, что нынешний уровень жизни наших граждан не соответствует масштабам региона. Губернатор считает, что стратегической отраслевой специализацией Нижегородской области должна стать инновационная высокотехнологичная промышленность.