Тело 89-летней пенсионерки обнаружено на месте пожара в Московском районе

СЕГОДНЯ 10:02 2018-09-26T10:02:28+03:00

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Тело 89-летней женщины обнаружено на месте пожара на улице Мечникова в Московском районе Нижнего Новгорода. Возгорание произошло 25 сентября в 12:19, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На момент прибытия к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений (а это случилось спустя четыре минуты после сообщения) полыхала одна из комнат квартиры на шестом этаже.

В первую очередь пожарные начали спасать людей, проживающих в этом доме. По лестничным маршам были эвакуированы одиннадцать человек. Пострадавших среди них не было.

Вместе с тем на пожаре было обнаружено тело хозяйки квартиры - женщины 1929 года рождения.

В общей сложности тушением пламени и ликвидацией пожара занимался 21 человек личного состава, было задействовано шесть единиц техники.

По информации МЧС, пожар произошел из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.