В Нижнем Новгороде женщина вывихнула колено в результате падения в маршрутке

СЕГОДНЯ 09:36 2018-09-26T09:52:35+03:00

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ДТП с участием пассажира общественного транспорта произошло в Нижегородском районе столицы Приволжья 25 сентября в 19:00. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, все случилось на улице Максима Горького около дома №262. Тридцатилетний водитель маршрутки Т-57 во время движения допустил падение пассажира.

Пострадавшей оказалась 49-летняя женщина. У нее диагностирован вывих левого колена. Она самостоятельно обратилась в районный травмпункт. После осмотра отпущена.

Добавим, что стаж вождения у мужчины, управлявшим маршруткой, одиннадцать лет.

Напомним, что днем ранее в Приокском районе Нижнего Новгорода падение пассажира допустил водитель маршрутки №3. В результате неосторжных действий мужчина пострадала 80-летняя пенсионерка. Она получила перелом большого бугорка левой плечевой кости без смещения.