2018-09-26T08:56:24+03:00
Спорт

БК "Нижний Новгород" проиграл "Арису" в Лиге чемпионов ФИБА

Подопечные Зорана Лукича отправляются на ответный матч в Грецию
Анастасия НАЗАРОВА
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Первым матч второго квалификационного раунда завершился для "Нижнего Новгорода" плачевно. Команда уступила "Арису" два очка - 63:65, сообщается на сайте БК "НН".

Первая четверть закончилась со счетом 11:19, вперед вырвался соперник черно-белых. Когда во втором игровом отрезке Борис Далло положил в кольцо "Нижнего" трехочковый (11:24), Зорану Лукичу пришлось потратить второй тайм-аут в начале второй четверти - первый он взял еще в стартовой. Однако это не помогло.

Спасти свою команду в третьей четверти решил Кендрик Перри. Четыре результативные атаки в его исполнении помогли сократить отставание - 30:37.

В финальном отрезке надежда вернулась благодаря трем точным попаданиям Перри и Рода Одома - 50:57. За 1,5 минуты до сирены два дальних от Артема Комолова и Максима Григорьева сократили разницу до двух очков - 62:64. В последней атаке Григорьев заработал фол при попытке трехочкового броска и мог сравнять счет. Но реализовал только один штрафной из трех, оставив "Арису" двухочковый гандикап на ответный матч .

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