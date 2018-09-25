В Нижнем Новгороде появился современный многофункциональный центр

СЕГОДНЯ 17:37 2018-09-25T17:37:27+03:00

Это первый в городе МФЦ, где все организовано по брендбуку

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе появился современный многофункциональный центр, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Это первый МФЦ в городе, где все организовано по брендбуку. Напомним, что, согласно поручению мэра Владимира Панова, такие объекты надо развивать по федеральным стандартам: во главу угла поставлена клиентоориентированность.

В новом отделе на Перекопской улице,1 работают 29 окон приема. Там созданы просторные залы ожидания, сектор информирования, детский уголок, помещения для хранения и выдачи готовых паспортов, а также есть доступная среда.

- В МФЦ на улице Перекопской все предусмотрено для оказания услуг маломобильным группам населения. Например, на входе и в туалете установлена кнопка вызова сотрудника, есть специальные поручни, - уточнила директор МКУ "МФЦ Нижнего Новгорода" Светлана Мусарская.

Кроме того, в центре работает электронная очередь. Это позволит предоставлять статистику со всех районов города и показывать, какие из них сильно перегружены.