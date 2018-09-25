Сельскохозяйственная ярмарка откроется на площади Минина в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:23 2018-09-25T17:23:51+03:00

Она будет работать с 12 по 18 октября

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Ярмарка сельхозтоварпроизводителей откроется на площади Минина и Пожарского в областном центре 12 октября. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заявки участников принимаются до 25 сентября, аукцион, объявленный департаментом экономического развития администрации Нижнего Новгорода, состоится 28 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта - 2,5 миллиона рублей.

Победитель аукцион будет отвечать за предоставление, размещение и обслуживание нестационарных торговых объектов на время проведения ярмарки нижегородских сельхозтоваропроизводителей, в том числе установку тентов, напольного покрытия, столов, витрин и монтаж малой сцены (сцена предназначена для проведения акций, розыгрышей, спортивных мероприятий, городских фестивалей и торжественных событий).

Предполагается, что ярмарка развернется на территории, прилегающей к памятнику Чкалову. И будет работать там до 18 октября.