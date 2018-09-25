Строительство детсада в "Цветах" выполнено наполовину

СЕГОДНЯ 17:02 2018-09-25T17:03:04+03:00

Объект планируется сдать к концу 2018 года

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Замглавы Приокского района Вадим Веприков и сотрудники Главного управления капитального строительства Нижнего Новгорода провели рабочее совещание на стройплощадке детсада в микрорайоне "Цветы". Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Стоимость строительства объекта, согласно муниципальному контракту, составляет 256 085 820 рублей. Контракт с подрядчиком - ООО «Грэйдстрой» - был заключен 20 июля текущего года. Объект планируется сдать к концу 2018 года.

- Итоги совещания показали, что подрядчик ведет работы согласно рабочего плана и приближается к 50-процентной отметке от общего объема работ. Идет возведение перегородок и перекрытий, установлены каркасы прогулочных веранд, - рассказал Вадим Веприков.

Здание дошкольного учреждения будет рассчитано на 320 мест. Рядом идет строительство школы на полторы тысячи мест.