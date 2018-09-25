Бесплатный мастер-класс по каллиграфии пройдет в Арсенале
Арсенал (Кремль,6) приглашает нижегородцев на лекцию и мастер-класс (12+) искусного японского каллиграфа Одзавы Рансэцу 1 октября в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО.
Одзава-сэнсэй расскажет, как развивались японские слоговые азбуки, культура и литература в эпоху «Хэйан» (японское ранее средневековье) с IX по XI век, когда образовался японский алфавит «Хирагана» и появились романы и стихотворения таких авторов, как Сей Сенагон, Мурасаки Сикибу, Фудзивара Кодзэй.
У зрителей будет возможность увидеть работы каллиграфов этого периода и современности, а также попробовать свои силы в искусстве каллиграфии.
Добавим, что японская каллиграфия - искусство изящного письма, в котором традиционно используются кисть, тушь и бумага. Каллиграфия - развивающееся направление, сохраняющее в себе многовековые традиции.
Вход свободный.