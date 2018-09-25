2018-09-25T16:42:40+03:00
Звезды

Бесплатный мастер-класс по каллиграфии пройдет в Арсенале

Перед нижегородцами выступит искусный японский каллиграф Одзава Рансэцу
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Арсенал (Кремль,6) приглашает нижегородцев на лекцию и мастер-класс (12+) искусного японского каллиграфа Одзавы Рансэцу 1 октября в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО.

Одзава-сэнсэй расскажет, как развивались японские слоговые азбуки, культура и литература в эпоху «Хэйан» (японское ранее средневековье) с IX по XI век, когда образовался японский алфавит «Хирагана» и появились романы и стихотворения таких авторов, как Сей Сенагон, Мурасаки Сикибу, Фудзивара Кодзэй.

У зрителей будет возможность увидеть работы каллиграфов этого периода и современности, а также попробовать свои силы в искусстве каллиграфии.

Добавим, что японская каллиграфия - искусство изящного письма, в котором традиционно используются кисть, тушь и бумага. Каллиграфия - развивающееся направление, сохраняющее в себе многовековые традиции.

Вход свободный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде появился современный многофункциональный центр
Сельскохозяйственная ярмарка откроется на площади Минина в Нижнем Новгороде
Строительство детсада в "Цветах" выполнено наполовину
Нижегородец приговорен к 13 годам лишения свободы за убийство бомжа
В парке "Швейцария" эксплуатировались неисправные аттракционы
Нижегородцы смогут сдать кровь на типирование для Национального регистра доноров костного мозга
Глеб Никитин: «У нас хорошие перспективы сотрудничества со Словенией»
Нижний Новгород планируют украсить к трем праздникам за 5,7 млн рублей
Нижний Новгород вошел в тройку городов-доноров населения для Москвы
Нижегородский водоканал выявил свыше 600 незаконных подключений к водоснабжению
В Ковернинском районе мать пятерых детей лишают родительских прав из-за алкоголизма