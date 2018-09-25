Нижегородец приговорен к 13 годам лишения свободы за убийство бомжа

СЕГОДНЯ 16:24 2018-09-25T16:24:28+03:00

Также он пытался зарезать еще двоих

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Суд вынес приговор 48-летнему нижегородцу, который совершил убийство бомжа и пытался расправиться с двумя его товарищами. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Все случилось вечером 19 мая в переулке Вайгач Ленинского района. В компании мужчин без определенного места жительства произошел конфликт, в ходе которого подсудимый нанес 44-летнему потерпевшему удар ножом в шею. Тот скончался на месте. Двое участников конфликта попытались утихомирить бунтаря, однако он справился и с ними, нанеся множественные удары ножом. Только до конца свой преступный умысел не довел - мужчины оказали ему активное сопротивление.

Конфликт случился из-за того, что потерпевшие хотели похитить у обвиняемого металлолом. Свою вину ранее судимый нижегородец признал полностью.

Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.