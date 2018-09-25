В парке "Швейцария" эксплуатировались неисправные аттракционы

СЕГОДНЯ 16:12 2018-09-25T16:12:46+03:00

В отношении одного из руководителей парка возбуждено уголовное дело

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Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении одного из руководителей парка "Швейцария" в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

По версии следствия, руководство парка эксплуатировало аттракционы, которые имели технические неисправности. Они представляли настоящую угрозу для жизни и здоровью посетителей парка старше четырнадцати лет.

Технические нарушения удалось выявить в апреле 2018 года специалистами

в области промышленной безопасности подъемных сооружений до ввода аттракционов в эксплуатацию. Руководство парка обязали устранить нарушения, однако повторное обследование аттракционов, проведенное через два месяца, показало, что они были введены в эксплуатацию без устранения выявленных неисправностей.

Добавим, что ч.1 ст.238 УК РФ за это предусмотрено до двух лет лишения свободы.