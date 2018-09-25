Нижегородцы смогут сдать кровь на типирование для Национального регистра доноров костного мозга

СЕГОДНЯ 16:03 2018-09-25T16:03:17+03:00

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Акция по сдачи крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова пройдет в Нижнем Новгороде, 13-ти городах Нижегородской области и в Муроме 3 октября. Об этом сообщает организатор акции - нижегородский фонд помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями "НОНЦ".

Сдать кровь можно будет с 8:00 до 19:00 в 29-ти кабинетах диагностической лаборатории "Гемохелп".

Добавим, что в этот раз количество кабинетов увеличилось, добавился новый адрес в столице Приволжья - переулок Камчатский,7. С полным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте фонда "НОНЦ". http://www.fondnonc.ru/

"Комсомольская правда" писала о Юлии Персиковой из Павлова, которая стала первым донором костного мозга из Нижегородской области. Молодая мама поделилась своей историей спасения чьей-то жизни.

- Не бойтесь сдавать кровь на типирование и быть донорами костного мозга, так как нуждающих пациентов очень много… - сказала женщина.