2018-09-25T15:58:21+03:00
Общество

Глеб Никитин: «У нас хорошие перспективы сотрудничества со Словенией»

Глава Нижегородской области провел рабочую встречу с послом Словении Бранко Раковцом
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Словения в РФ Бранко Раковцом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Главной темой встречи стало укрепление экономического и культурного сотрудничества Нижегородской области и Словении. В результате стороны достигли договоренности о развитии взаимодействия в области химической промышленности, автомобилестроения, информационных технологий и цифровой экономики.

- Также мы намерены разработать план культурного сотрудничества. Один из ярких примеров такого взаимодействия – открытие выставки «Любляна Плечника» в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете. Мы также предложили начать совместную работу по организации «Дней Словении» в регионе, - добавил Глеб Никитин.

- Мы заинтересованы в развитии отношений с Нижегородской областью, я благодарен за поддержку в открытии выставки. Это мой первый визит сюда в качестве посла, но мы сюда еще обязательно вернемся, - отметил Бранко Раковец.

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