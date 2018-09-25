Нижний Новгород планируют украсить к трем праздникам за 5,7 млн рублей
Городская администрация объявила аукцион по выбору подрядчика, который оформит Нижний Новгород к трем праздникам: Дню народного единства, Новому 2019 году и Рождеству. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Победитель аукциона, который должен состояться 15 октября, окажет услуги по организации отдыха и развлечений, в том числе займется обслуживанием и демонтажем декоративно-художественного оформления (плакатов, постеров, флагов, панно и флаговых конструкций).
Элементы декора предстоит установить в разных районах областного центра: на площади Свободы, Нижневолжской набережной, площади Маркина, проспекте Гагарина, проспекте Ленина и других.
Начальная (максимальная) цена контракта - 5,726 млн рублей.
Ранее сообщалось, что накануне Нового года в Нижнем Новгороде установят праздничную елку стоимостью 10 млн рублей. Старая ель отправится в один из районов Нижегородской области.