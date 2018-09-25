Нижний Новгород вошел в тройку городов-доноров населения для Москвы

СЕГОДНЯ 15:03 2018-09-25T15:03:47+03:00

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Столица Приволжья попала в тройку городов, жители которых чаще всего переезжают в Москву. Такое исследование провело издание Strelka Mag совместно с Socialdatahub.

Рейтинг составлен на основе результатов анализа профилей пользователей одной из социальных сетей. Специалисты обращали внимание на город, который указан в качестве родного и на актуальное место проживания.

Так, первое место рейтинга занял Санкт-Петербург - 168,8 тысячи человек. На втором месте оказался Екатеринбург - 40,2 тысячи человек, а на третьем месте - Нижний Новгород, откуда в Москву переехало 40,1 тысячи человек.

Кстати, на четвертом месте находится Краснодар. Оттуда в столицу переехало 35,2 тысячи человек. А замыкает топ-5 рейтинга Казань - 33,3 тысячи человек.