2018-09-25T14:43:29+03:00
Недвижимость

Нижегородский водоканал выявил свыше 600 незаконных подключений к водоснабжению

Иногда специалисты принимают жесткие меры, например, вовсе отключают водоснабжение
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 600 незаконных подключений к водоснабжению выявлено в Нижнем Новгороде за два года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

Когда специалисты обнаруживают такую врезку, собственнику помещения выносится предупреждение, выставляется счет за самовольное потребление ресурса и дается время для оформления сетей водоснабжения и заключения договора с Водоканалом.

Иногда приходится принимать более жесткие меры, например, отключение водоснабжения. В таком случае незаконному потребителю приходится возмещать затраты компании на отключение воды.

Восстановить водоснабжение можно лишь законным путем. Для этого надо обратиться в Водоканал и получить технические условия подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. Если технические условия строительства водопровода соблюдены, собственник может оформить договор на водоснабжение объекта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24