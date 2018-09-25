Нижегородский водоканал выявил свыше 600 незаконных подключений к водоснабжению

СЕГОДНЯ 14:43 2018-09-25T14:43:29+03:00

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Более 600 незаконных подключений к водоснабжению выявлено в Нижнем Новгороде за два года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

Когда специалисты обнаруживают такую врезку, собственнику помещения выносится предупреждение, выставляется счет за самовольное потребление ресурса и дается время для оформления сетей водоснабжения и заключения договора с Водоканалом.

Иногда приходится принимать более жесткие меры, например, отключение водоснабжения. В таком случае незаконному потребителю приходится возмещать затраты компании на отключение воды.

Восстановить водоснабжение можно лишь законным путем. Для этого надо обратиться в Водоканал и получить технические условия подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. Если технические условия строительства водопровода соблюдены, собственник может оформить договор на водоснабжение объекта.