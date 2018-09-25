В Ковернинском районе мать пятерых детей лишают родительских прав из-за алкоголизма

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-25T14:17:44+03:00

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24 сентября нижегородка из Ковернинского района, будучи заложницей "зеленого змия", лишилась пятерых детей. Женщину лишают родительских прав, так как мать злоупотребляет алкоголем и забывает уделять время малышам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Нижегородской области.

- Пребывающая в постоянном алкогольном опьянении мать совершенно не уделяла внимание своим пяти несовершеннолетним детям. Все усилия органов опеки, направленные на улучшение положения данной семьи, не увенчались успехом, — сообщили нижегородские судебные приставы.

Когда судебные приставы совместно с представителем органа опеки и попечительства и инспектором по делам несовершеннолетних и сотрудником полиции направились к горе-матери, то застали дома только четырех детей. Самой виновницы в помещении не оказалось. Немного позднее женщина явилась домой в алкогольном опьянении с пятым ребенком. Узнав о цели прибытия сотрудников Службы, женщина наотрез оказывалась отдавать детей. Но благодаря разъяснительной беседе, многодетная мать не стала чинить препятствий к исполнению решения суда.

Сейчас дети находятся в реабилитационном центре, где проходят полное медицинское обследование. Под присмотром медиков малыши будут находиться до решения вопроса об их дальнейшей судьбе.