2018-09-25T13:02:16+03:00
Происшествия

80-летняя пенсионерка получила перелом в нижегородской маршрутке

Падение пожилой женщины произошло в маршрутном автобусе №3
Анастасия НАЗАРОВА
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Водитель маршрутки №3 допустил падения пассажира во время движения. Это случилось на проспекте Гагарина,110 в Приокском районе 24 сентября в 15:25, сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

В результате неосторожных действий водителя, стаж которого 29 лет, пострадала 80-летняя женщина. Она получила закрытый перелом большого бугорка левой плечевой кости без смещения. Ее доставили в травмпункт. После была отпущена.

Еще один пассажир общественного транспорта пострадал на проспекте Ленина,88 в Автозаводском районе. В 10:30 водитель маршрутки №13 при резком торможении допустил падение 53-летней женщины. В результате ДТП она получила ушиб плеча. Ее осмотрели врачи больницы №13, а после отпустили домой.

Напомним, что 24 сентября в Нижегородской области водитель насмерть сбил женщину, которая шла вдоль обочины. Виновник ДТП и его пассажир получили незначительные ранения.

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