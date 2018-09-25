В Нижегородской области родственник владельца пилорамы до смерти избил двух рабочих

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-25T12:50:46+03:00

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Житель поселка Сява Шахунского района подозревается в избиении человека, которое повлекло его смерть. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

В ночь на 21 сентября 2018 года 34-летний мужчина заглянул на местную пилораму и увидел, что двое рабочих распивают спиртные напитки. Тогда он жестоко избил потерпевших, один от полученных увечий скончался на месте.

Подозреваемый позвонил односельчанам и попросил помощи в сокрытии преступления, однако те не только не помогли ему, но и сообщили о произошедшем в полицию.

Злоумышленника сразу задержали, а второго потерпевшего доставили в районную больницу. Однако спасти 57-летнего мужчину не удалось, однако полученные им телесные травмы оказались несовместимы с жизнью. Он умер 24 сентября.

Суд взял подозреваемого под стражу. Тот от дачи показаний отказался.

Установлено, что виновник преступления является родственником хозяина пилорамы.