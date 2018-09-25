2018-09-25T12:38:48+03:00
Общество

Нижегородский Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Узнать, как правильно подготовиться к вакцинации, можно будет с 1 по 15 октября
Анастасия НАЗАРОВА
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С 1 по 15 октября специалисты будут консультировать нижегородцев по вопросам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Отдел эпидемиологического надзора будет принимать звонки по телефонам 432-29-55, 432-29-70 и 8(910)100-14-66, а Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области - по телефону 430-16-89.

Жители Нижнего Новгорода и области смогут поинтересоваться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться в вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, какие штаммы входят в состав вакцины и правила ношения маски, рекомендации для родителей, а также как уберечь детей от простудных инфекций.

Напомним, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемии.

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