Глеб Никитин: «Наш регион обрел новый дом в Москве»

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-25T12:37:03+03:00

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Представительство правительства Нижегородской области в Москве переехало в другое здание – теперь оно будет располагаться по адресу: Малый Палашевский переулок, 7. Здание передано в безвозмездное пользование правительством Москвы на десять лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Я благодарен правительству Москвы и лично Сергею Собянину за этот знак дружбы и готовности к сотрудничеству. Нижегородская область обрела в столице новый дом, - подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

По словам Глеба Никитина, региональное представительство в Москве выполняет немало функций, среди которых и помощь предпринимателям в получении мер поддержки на федеральном уровне. Новая площадка позволит проводить переговоры и другие мероприятия по привлечению инвесторов.

- Мы надеемся, что новый офис станет московским домом не только для членов правительства области, но и для каждого жителя региона, находящегося в столице. Наши двери для нижегородцев всегда открыты, - заявил руководитель представительства Игорь Зотов.