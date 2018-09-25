Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Лучший социальный проект года"

СЕГОДНЯ 12:03 2018-09-25T12:03:45+03:00

К участию приглашаются нижегородские НКО и индивидуальные предприниматели

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В Нижегородской области выберут лучший социальный проект года, сообщает региональное министерство промышленности.

Цель всероссийского конкурса, направленного на поддержку социального бизнеса, - развитие конкуренции в социальной сфере, обмен опытом в области социального предпринимательства, выявление лучших социальных практик, а также решение существующих социальных проблем и улучшение качества жизни населения.

Поучаствовать в нем могут индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и социально ориентированные некоммерческие организации региона. Проекты должны соответствовать требованиям: реализовываться на территории Нижегородской области, иметь социальный эффект и результативность.

Заявки принимаются с 24 сентября по 21 октября на официальном сайте АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области».

Церемония награждения пройдет в декабре. Проекты победителей будут номинированы для участия во Всероссийском этапе конкурса.