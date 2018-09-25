2018-09-25T11:49:52+03:00
Происшествия

В Нижегородской области водитель насмерть сбил женщину на обочине

Виновник ДТП, а также его пассажир получили незначительные ранения
Анастасия НАЗАРОВА
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ДТП с погибшим пешеходом произошло на 6 км трассы Выкса - Вознесенское - Сатис 24 сентября в 18:48. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

53-летний водитель "Рено" сбил женщину, которая шла по обочине. Пострадавшая скончалась на месте. Ее тело было доставлено в морг Выксы.

Также в результате ДТП пострадал водитель иномарки и его пассажир. Мужчина получил колото-резанную рану второго пальца. После осмотра был отпущен. А у 24-летней женщины было инородное тело в левом глазу. После осмотра на месте также была отпущена.

Добавим, что личность погибшей пока не установлена.

Ранее сообщалось, что 24 сентября смертельное ДТП случилось на 7 км автодороги Большая Ельня - Ольгино (Кстовский район). В 14:00 неустановленный водитель, управляя также неустановленным автомобилем, сбил пешехода. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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