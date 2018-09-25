2018-09-25T11:32:44+03:00
Происшествия

Нижегородские волонтеры разыскивают 56-летнего Василия Топанова

Мужчина ушел в лес за грибами и пропал
Анастасия НАЗАРОВА
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Волонтеры работают на местности, присоединиться может каждыйВолонтеры работают на местности, присоединиться может каждый
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Поисково-спасательный отряд "Волонтер" просит помощи в поисках 56-летнего Василия Константиновича Топанова. В воскресенье, 23 сентября, мужчина ушел в лес в Ижменском лесничестве (Воскресенский район) и не вернулся.

Разыскивается мужчина худощавого телосложения, ростом 170 сантиметров, с голубыми глазами и седыми волосами.

На нем были надеты черная жилетка, сине-серая рубашка и зеленые камуфляжные брюки.

Особые приметы: отсутствуют передние зубы. С собой у него была корзина.

Любую информацию о местонахождении пропавшего Топанова надо сообщать в полицию по каналу связи 102 или волонтерам по телефону 291-51-51.

Во вторник, 25 сентября, в 9:00 волонтеры собрались около кафе "Метрополь" в селе Большие Отары, чтобы начать поиски нижегородца. Форма одежды: мокрый лес (влагозащитная одежда, резиновые сапоги). Нужны: люди, собаки, машины.

Напомним, в Нижнем Новгороде пропал 15-летний Илья Малов.

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