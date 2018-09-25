В Нижегородской области присяжные оправдали женщину, убившую своего мужа

СЕГОДНЯ 11:11 2018-09-25T11:11:55+03:00

Подсудимая так и не признала свою вину

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23-летняя жительница Тонкинского района обвинялась в убийстве собственного супруга. Однако присяжные вынесли ей оправдательный приговор, сообщает пресс-служба Нижегородского облсуда.

В апреле 2018 года пара находилась дома вместе с двумя общими знакомыми. В ходе общения случилась пьяная ссора, и хозяйке захотелось убить своего мужа. Около 23:00 она взяла нож и нанесла любимому один удар в область грудной клетки. От полученного ранения 28-летний мужчина тут же скончался.

Уголовное дело было рассмотрено судом с участием коллегии присяжных заседателей. Подсудимая свою вину не признала. Тогда коллегия присяжных заседателей сочла доказанным то, что убийство все-таки было, но посчитали, что подсудимая к нему не имеет никакого отношения.

24 сентября суд вынес в отношении вдовы оправдательный приговор. Избранная подсудимой на период судебного разбирательства мера пресечения в виде домашнего ареста, судом отменена.