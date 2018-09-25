Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:59 2018-09-25T10:59:18+03:00

Личность погибшего пока также не установлена

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Смертельное ДТП случилось на 7 км автодороги Большая Ельня - Ольгино (Кстовский район) в понедельник, 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

В 14:00 неустановленный водитель, управляя также неустановленным автомобилем, сбил пешехода. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В результате аварии неустановленный мужчина скончался на месте. Тело увезли в морг в городе Кстово. Виновник ДТП разыскивается.

Ранее "Комсомолка" писала, что 23 сентября под колесами автомобиля на улице Октябрьской революции,40 в Канавинском районе Нижнего Новгорода оказался несовершеннолетний пешеход. Десятилетний мальчик после осмотра врачей был отпущен.

Также 23 сентября в ДТП пострадал 5-летний пассажир иномарки, в которую врезался водитель на машине "Чери". Вместе с ребенком пострадал другой пассажир - 77-летняя женщина. Госпитализация им также не понадобилась.