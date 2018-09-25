Региональное министерство ЖКХ рекомендует начать отопительный сезон с 26 сентября

СЕГОДНЯ 10:46 2018-09-25T10:47:01+03:00

Резкое похолодание ожидается в Нижегородской области уже в среду

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Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области направило главам муниципальных районов и городских округов рекомендательное письмо о начале отопительного сезона с 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, отопительный период должен начинаться не позднее шестого дня после окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха не превышает восьми градусов выше нуля.

Региональное министерство обращает внимание глав районов и городов на то, что на шестой день после установления прописанного в законодательстве теплового режима все здания, оснащенные центральным теплоснабжением, должны быть обеспечены теплом.

- В связи с резким похолоданием, которое ожидается в среду, мы рекомендуем начинать плавный пуск тепла в школы, детские сады, больницы и жилые дома уже с 26 сентября, - заявил глава министерства Андрей Чертков.