Пловец Владислав Бажанов завоевал золото на Кубке мира в Таиланде

СЕГОДНЯ 10:08 2018-09-25T10:08:39+03:00

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Нижегородский пловец Владислав Бажанов отлично показал себя на Кубке мира по подводному спорту, который проходил в Таиланде с 21 по 24 сентября. Как сообщается на сайте министерства спорта Нижегородской области, спортсмен завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали.

Золото ему досталось за преодоление дистанции 800 метров в ластах, серебро - на марафонской дистанции четыре километра и бронза - на дистанции 400 метров.

Ранее "Комсомолка" писала, что на выставке юных изобретателей в Индонезии нижегородские школьники получили золотые медали. Александр Дудков презентовал там роботизированную модель судна для автономного мониторинга акваторий, которая работает от силы ветра и солнца. А Владимир Крупа показал экобот для сбора мусора с поверхности акваторий.

Добавим, что в общей сложности российская делегация получила 12 золотых и пять серебряных медалей. Выставка проходила с 19 по 22 сентября на Бали.