2018-09-25T10:08:39+03:00
Спорт

Пловец Владислав Бажанов завоевал золото на Кубке мира в Таиланде

Нижегородец также получил серебро и бронзу
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородский пловец Владислав Бажанов отлично показал себя на Кубке мира по подводному спорту, который проходил в Таиланде с 21 по 24 сентября. Как сообщается на сайте министерства спорта Нижегородской области, спортсмен завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали.

Золото ему досталось за преодоление дистанции 800 метров в ластах, серебро - на марафонской дистанции четыре километра и бронза - на дистанции 400 метров.

Ранее "Комсомолка" писала, что на выставке юных изобретателей в Индонезии нижегородские школьники получили золотые медали. Александр Дудков презентовал там роботизированную модель судна для автономного мониторинга акваторий, которая работает от силы ветра и солнца. А Владимир Крупа показал экобот для сбора мусора с поверхности акваторий.

Добавим, что в общей сложности российская делегация получила 12 золотых и пять серебряных медалей. Выставка проходила с 19 по 22 сентября на Бали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ковернинском районе мать пятерых детей лишают родительских прав из-за алкоголизма
80-летняя пенсионерка получила перелом в нижегородской маршрутке
В Нижегородской области родственник владельца пилорамы до смерти избил двух рабочих
Нижегородский Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ
Глеб Никитин: «Наш регион обрел новый дом в Москве»
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Лучший социальный проект года"
В Нижегородской области водитель насмерть сбил женщину на обочине
Нижегородские волонтеры разыскивают 56-летнего Василия Топанова
В Нижегородской области присяжные оправдали женщину, убившую своего мужа
Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода в Нижегородской области
Региональное министерство ЖКХ рекомендует начать отопительный сезон с 26 сентября
Три дачных дома сгорели в Нижегородской области 24 сентября
34-летняя Анна Лакеева из Арзамаса найдена живой
В Нижнем Новгороде запретят остановку транспортных средств около центра "Сострадание-НН"
Дороги Нижнего Новгорода зимой будут посыпать новым реагентом
Более 1000 нижегородцев прошли бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ
Волонтеры просят помощи в поисках 34-летней Анны Лакеевой
Улицу Орбели и часть Сормовского шоссе отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2018 году
К информационной системе "Наш Нижний" подключились еще семь управляющих компаний
В Дзержинске мужчина утопил в котловане своего соседа по коммуналке