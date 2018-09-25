Три дачных дома сгорели в Нижегородской области 24 сентября
Два крупных пожара пришлось тушить спасателям в Нижегородской области 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В 2:44 поступила информация о возгорании в деревне Труфаново Краснобаковского района. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение дачного дома по всей площади. В результате сгорел дачный дом на площади 108 квадратных метров. В тушении участвовали 12 человек и четыре единицы техники.
Причина возгорания - неправильное использование электрооборудования.
В 8:27 стало известно о пожаре в деревне Шарголи Богородского района. Там полыхали сразу два дачных дома, площадь возгорания составила 172 квадратных метра. В их тушении участвовали 12 человек и пять единиц техники.
Причина пожара та же - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.