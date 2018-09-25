Три дачных дома сгорели в Нижегородской области 24 сентября

СЕГОДНЯ 09:51 2018-09-25T10:41:05+03:00

Один пожар случился в Краснобаковском районе, второй - в Богородском

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Два крупных пожара пришлось тушить спасателям в Нижегородской области 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В 2:44 поступила информация о возгорании в деревне Труфаново Краснобаковского района. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение дачного дома по всей площади. В результате сгорел дачный дом на площади 108 квадратных метров. В тушении участвовали 12 человек и четыре единицы техники.

Причина возгорания - неправильное использование электрооборудования.

В 8:27 стало известно о пожаре в деревне Шарголи Богородского района. Там полыхали сразу два дачных дома, площадь возгорания составила 172 квадратных метра. В их тушении участвовали 12 человек и пять единиц техники.

Причина пожара та же - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.