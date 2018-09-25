2018-09-25T09:28:04+03:00
Общество

34-летняя Анна Лакеева из Арзамаса найдена живой

Сообщалось, что женщина не выходила на связь с утра 22 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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Поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил о том, что 34-летняя Анна Витальевна Лакеева найдена живой. Добровольцы благодарят всех за участие в поисках.

Напомним, в субботу, 22 сентября, около 5 часов утра женщина вышла из клуба "Рио" (Арзамас, проспект Ленина,113) и пропала. На ней были надеты белое платье с черным узором и черным поясом, а также черные туфли на высоком толстом каблуке.

Напомним, что ранее в Нижнем Новгороде разыскивали 88-летнюю Раису Дунаеву, которая провала вечером 23 сентября. Днем 24 сентября волонтеры сообщили, что женщина найдена живой.

Тем временем в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой.

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