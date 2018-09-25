34-летняя Анна Лакеева из Арзамаса найдена живой
Поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил о том, что 34-летняя Анна Витальевна Лакеева найдена живой. Добровольцы благодарят всех за участие в поисках.
Напомним, в субботу, 22 сентября, около 5 часов утра женщина вышла из клуба "Рио" (Арзамас, проспект Ленина,113) и пропала. На ней были надеты белое платье с черным узором и черным поясом, а также черные туфли на высоком толстом каблуке.
Напомним, что ранее в Нижнем Новгороде разыскивали 88-летнюю Раису Дунаеву, которая провала вечером 23 сентября. Днем 24 сентября волонтеры сообщили, что женщина найдена живой.
Тем временем в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой.