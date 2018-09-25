2018-09-25T09:05:31+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде запретят остановку транспортных средств около центра "Сострадание-НН"

Изменения вступят в силу с середины октября
Анастасия НАЗАРОВА
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Остановка транспортных средств на Бурнаковском проезде около здания центра "Сострадание-НН" будет запрещена с 15 октября. Парковка там также будет невозможна. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Запрет на остановку и парковку на участке Бурнаковского проезда от выезда с заправочной станции до парковки около дома №16 вводится для увеличения пропускной способности. Все припаркованные там автомобили будут эвакуированы.

Ранее сообщалось, что с 25 сентября в Канавинском районе меняется схема движения общественного транспорта. А с 7 октября временно будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов «Улица Григорьева» в обоих направлениях, «Улица Литвинова» в направлении улицы Советской, «Центральный рынок» в обоих направлениях, «Улица Долгополова» в направлении проспекта Ленина.

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