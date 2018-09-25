2018-09-25T08:57:49+03:00
Недвижимость

Дороги Нижнего Новгорода зимой будут посыпать новым реагентом

Комиссия проверила готовность подрядчиков к работе предстоящей зимой
Анастасия НАЗАРОВА
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Смотр снегоуборочной техники всех жилищно-коммунальных и дорожных предприятий Приокского района состоялся 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Наибольшее количество техники представил генподрядчик - ООО «Нижавтодорстрой». Для обслуживания дорог и дворовых территорий в 2018 году заготовлено 3 тысячи тонн песко-соляной смеси и 100 тонн реагента "Экосол". Песко-соляная смесь очищает дорогу до асфальта при температуре -10 градусов, а реагент - при температуре -25 градусов.

Также в уборке снега на территории района будет участвовать ДУК, в распоряжении которого около 800 тонн песко-соляной смеси до конца года.

- Мы обслуживаем 554 многоквартирных дома. Общая уборочная площадь составляет свыше миллиона квадратных метров. К зиме подготовлено восемь единиц техники. Общая численность дорожных рабочих - 120 человек, - сообщила исполнительный директор ДУКа Ольга Прокофьева.

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