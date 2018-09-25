Дороги Нижнего Новгорода зимой будут посыпать новым реагентом
Смотр снегоуборочной техники всех жилищно-коммунальных и дорожных предприятий Приокского района состоялся 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Наибольшее количество техники представил генподрядчик - ООО «Нижавтодорстрой». Для обслуживания дорог и дворовых территорий в 2018 году заготовлено 3 тысячи тонн песко-соляной смеси и 100 тонн реагента "Экосол". Песко-соляная смесь очищает дорогу до асфальта при температуре -10 градусов, а реагент - при температуре -25 градусов.
Также в уборке снега на территории района будет участвовать ДУК, в распоряжении которого около 800 тонн песко-соляной смеси до конца года.
- Мы обслуживаем 554 многоквартирных дома. Общая уборочная площадь составляет свыше миллиона квадратных метров. К зиме подготовлено восемь единиц техники. Общая численность дорожных рабочих - 120 человек, - сообщила исполнительный директор ДУКа Ольга Прокофьева.