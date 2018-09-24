Более 1000 нижегородцев прошли бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

СЕГОДНЯ 17:49 2018-09-24T17:49:57+03:00

Акция Минздрава РФ проходит в регионе с 22 по 25 сентября

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В Нижегородской области подходит к концу региональный этап акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ. Проверить свой ВИЧ-статус могут все желающие в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске и Кстове с 22 по 25 сентября, сообщает пресс-служба облправительства.

В понедельник, 24 сентября, в столицу Приволжья приехал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Он отметил, что главная задача акции - повысить выявляемость ВИЧ-инфекции.

- Человек, который знает свой статус, действует более ответственно и по отношению к себе и по отношению к окружающим, - подчеркнул чиновник.

При этом замминстра добавил, что если пациент начнет вовремя получать необходимую терапию, то сможет жить такой же полноценной жизнью, как и любой другой человек.

По словам и.о. замглавы региона Сергея Шевченко, за два дня акции экспресс-тестирование прошли более тысячи человек.