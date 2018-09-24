Волонтеры просят помощи в поисках 34-летней Анны Лакеевой

СЕГОДНЯ 16:59 2018-09-24T17:04:57+03:00

Последний раз женщину видели выходящей из ночного клуба

Жительница Арзамаса не выходит на связь с 22 сентября

Изменить размер текста: A A

Поисково-спасательный отряд "Волонтер" просит помощи в поисках 34-летней Анны Витальевны Лакеевой.

Как сообщается на странице ПСО в соцсети "Вконтакте", в субботу, 22 сентября, около 5 часов утра женщина вышла из клуба "Рио" (Арзамас, проспект Ленина,113) и пропала.

Разыскивается жительница Арзамаса, у которой светлые волосы и зеленые глаза. Телосложение нормальное, рост 170 сантиметров.

На ней были надеты белое платье с черным узором и черным поясом, а также черные туфли на высоком толстом каблуке.

Особые приметы: шрам на левой брови.

Любую информацию о местонахождении пропавшей Анны Лакеевой следует сообщать в полицию по каналу связи 102 или волонтерам по телефону 291-51-51.

Напомним, что ранее в Нижнем Новгороде разыскивали 88-летнюю Раису Дунаеву, которая провала вечером 23 сентября. Днем 24 сентября волонтеры сообщили, что женщина найдена живой.