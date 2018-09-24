2018-09-24T16:29:11+03:00
Недвижимость

К информационной системе "Наш Нижний" подключились еще семь управляющих компаний

Наибольшее количество заявок от жителей поступило в ДУК Ленинского района
Анастасия НАЗАРОВА
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К информационной системе «Наш Нижний» подключились еще семь управляющих организаций. Теперь их 49, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба столицы Приволжья.

На 24 сентября от горожан поступило 4 923 заявки. Из них отработано свыше 4,3 тысячи (88%).

Наибольшее количество обращений поступило в ДУКи Канавинского, Ленинского района и Приокского районов.

Рейтинг отработки заявок выглядит так: ОАО «ДК Ленинского района» - 94,62%, ООО «ДК Канавинского района» - 91,02%, ООО «Наш дом» - 82,05%, ООО «ДК Сормовского района» - 81,56%, АО «ДК Московского района» - 79,19%, ОАО «ДК Приокского района» - 73,25%, АО «ДК Советского района» - 71,88% и АО «ДК Нижегородского района» - 65,08%.

Напомним, оставить заявку по поводу коммунальных проблем можно на сайте нашнн.рф или позвонив по номер 005. Заявитель имеет право в режиме онлайн отслеживать действия обслуживающей организации. Ни одна заявка не может быть закрыты без оценки автора сообщения.

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