В Дзержинске мужчина утопил в котловане своего соседа по коммуналке
В Дзержинске ведется расследование убийства 55-летнего мужчины, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.
О безвестном исчезновении местного жителя сообщила его сожительница. 20 сентября следователи вместе с оперативниками установили, что пропавший был убит. Им также удалось задержать подозреваемого в совершении преступления.
По версии следствия, днем 17 сентября, находясь в коммуналке на Молодежной улице, мужчины поссорились, и один избил второго (он был пьяный). А после злоумышленник вывез соседа в багажнике арендованного им автомобиля на Заревский котлован, где вновь избил его, а затем сбросил в заполненный водой котлован.
Спустя два дня преступник вместе со своим другим соседом вернулся к котловану. Вместе они достали тело погибшего и отвезли в лесополосу, где спрятали тело в пожарном разрыве.
Подозреваемый в убийстве признался. Кстати, он уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. Его напарнику будет предъявлено обвинение по ст.316 УК РФ.