2018-09-24T15:53:22+03:00
Происшествия

В Дзержинске мужчина утопил в котловане своего соседа по коммуналке

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Дзержинске ведется расследование убийства 55-летнего мужчины, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

О безвестном исчезновении местного жителя сообщила его сожительница. 20 сентября следователи вместе с оперативниками установили, что пропавший был убит. Им также удалось задержать подозреваемого в совершении преступления.

По версии следствия, днем 17 сентября, находясь в коммуналке на Молодежной улице, мужчины поссорились, и один избил второго (он был пьяный). А после злоумышленник вывез соседа в багажнике арендованного им автомобиля на Заревский котлован, где вновь избил его, а затем сбросил в заполненный водой котлован.

Спустя два дня преступник вместе со своим другим соседом вернулся к котловану. Вместе они достали тело погибшего и отвезли в лесополосу, где спрятали тело в пожарном разрыве.

Подозреваемый в убийстве признался. Кстати, он уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. Его напарнику будет предъявлено обвинение по ст.316 УК РФ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К информационной системе "Наш Нижний" подключились еще семь управляющих компаний
Пропавшая в Нижнем Новгороде Раиса Дунаева найдена живой
Анатолий Бондар покидает пост председателя Нижегородского облсуда
Глеб Никитин: «Нижегородские предприятия получат 872 миллиона рублей в качестве господдержки»
Названы самые популярные сериалы у жителей Нижнего Новгорода
Второклассник попал под колеса автомобиля в Нижнем Новгороде
Актер Дмитрий Дюжев представит в Нижнем Новгороде спектакль «Евгений Онегин»
МЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в Нижегородской области
Нарушения трудового законодательства выявлены в исправительной колонии №17
Пять светофоров не работают на дорогах Нижнего Новгорода
В Нижегородской области легковушка улетела в кювет
Житель Богородска получил 9,5 лет колонии за разбойные нападения на пенсионерок
Нижегородец предстанет перед судом за мошенничество в размере 7,5 млн рублей
Нижегородская «Чайка» уступила ярославскому «Локо» в овертайме
Жители Дзержинска выстроились в длинную очередь, чтобы купить дешевую пиццу
Выставка картин Евгения Юшкова «Фиваида» откроется в «Рекорде»
В Дзержинске полицейские раскрыли кражу
ФК "Нижний Новгород" проиграл "Ротору" в матче 13-го тура ФНЛ
Сестры Аверины нанесли первый удар по мячу перед дерби ЦСКА - "Спартак"
Частный дом и две бани сгорели в Нижегородской области
Грозы и ливни ожидаются в Нижнем Новгороде 23-24 сентября