В Дзержинске мужчина утопил в котловане своего соседа по коммуналке

СЕГОДНЯ 15:52 2018-09-24T15:53:22+03:00

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В Дзержинске ведется расследование убийства 55-летнего мужчины, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

О безвестном исчезновении местного жителя сообщила его сожительница. 20 сентября следователи вместе с оперативниками установили, что пропавший был убит. Им также удалось задержать подозреваемого в совершении преступления.

По версии следствия, днем 17 сентября, находясь в коммуналке на Молодежной улице, мужчины поссорились, и один избил второго (он был пьяный). А после злоумышленник вывез соседа в багажнике арендованного им автомобиля на Заревский котлован, где вновь избил его, а затем сбросил в заполненный водой котлован.

Спустя два дня преступник вместе со своим другим соседом вернулся к котловану. Вместе они достали тело погибшего и отвезли в лесополосу, где спрятали тело в пожарном разрыве.

Подозреваемый в убийстве признался. Кстати, он уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. Его напарнику будет предъявлено обвинение по ст.316 УК РФ.