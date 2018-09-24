2018-09-24T15:32:04+03:00
Общество

Пропавшая в Нижнем Новгороде Раиса Дунаева найдена живой

Родные забили тревогу вечером 23 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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Поисково-спасательный отряд "Волонтер" разметил на своей страничке в соцсети "Вконтакте" информацию о пропавшей пенсионерке.

Сообщалось, что 23 сентября около 19:00 88-летняя женщина ушла со скамейки в районе пр. Ленина и с тех пор не возвращалась.

Разыскивалась пенсионерка ростом 160 см, со светло-каштановыми волосам и голубыми глазами. Ориентировка тут же попала в средства массовой информации.

Однако ближе к полудню 24 сентября волонтеры удалили объявление о розыске Раисы Дунаевой. А спустя пару часов опубликовали новый пост, в котором сообщили: "Найдена. Жива".

Напомним, в минувшее воскресенье, 23 сентября, в столице Приволжья велись поиски 15-летней Карины Минеевой. Девушка ушла из дома утром 22 сентября и пропала. Чуть позже ПСО "Рысь" сообщил, что ребенок нашелся. Карина жива, с ней все в порядке.

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