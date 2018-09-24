Глеб Никитин: «Нижегородские предприятия получат 872 миллиона рублей в качестве господдержки»

СЕГОДНЯ 14:47 2018-09-24T14:47:39+03:00

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Делегация промышленных предприятий Нижегородской области во главе с министром промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максимом Черкасовым приняли участие в конкурсном отборе совместных кластерных проектов в министерстве промышленности и торговли РФ. Участниками отбора стали 24 проекта от 17 промышленных кластеров, а общий объем запрашиваемых субсидий составляет 6,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Благодаря активной поддержке со стороны правительства Нижегородской области и высокому уровню подготовки заявок комиссия высоко оценила три совместных проекта кластера в целях импортозамещения, отметив также высокий потенциал проектов в плане экспорта. Для реализации одобренных проектов предприятия получат 872 миллиона рублей, что позволит создать новые рабочие места и решать задачи в области импортозамещения, - отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Все одобренные проекты касаются важнейших для региона сфер – автомобилестроения и производства автокомпонентов, в частности, производства новых модификаций цельнометаллических фургонов.