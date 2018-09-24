2018-09-24T14:47:39+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Нижегородские предприятия получат 872 миллиона рублей в качестве господдержки»

Одобренные проекты касаются производства цельнометаллических фургонов и высокотехнологичных автокомпонентов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Делегация промышленных предприятий Нижегородской области во главе с министром промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максимом Черкасовым приняли участие в конкурсном отборе совместных кластерных проектов в министерстве промышленности и торговли РФ. Участниками отбора стали 24 проекта от 17 промышленных кластеров, а общий объем запрашиваемых субсидий составляет 6,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Благодаря активной поддержке со стороны правительства Нижегородской области и высокому уровню подготовки заявок комиссия высоко оценила три совместных проекта кластера в целях импортозамещения, отметив также высокий потенциал проектов в плане экспорта. Для реализации одобренных проектов предприятия получат 872 миллиона рублей, что позволит создать новые рабочие места и решать задачи в области импортозамещения, - отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Все одобренные проекты касаются важнейших для региона сфер – автомобилестроения и производства автокомпонентов, в частности, производства новых модификаций цельнометаллических фургонов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К информационной системе "Наш Нижний" подключились еще семь управляющих компаний
В Дзержинске мужчина утопил в котловане своего соседа по коммуналке
Пропавшая в Нижнем Новгороде Раиса Дунаева найдена живой
Анатолий Бондар покидает пост председателя Нижегородского облсуда
Названы самые популярные сериалы у жителей Нижнего Новгорода
Второклассник попал под колеса автомобиля в Нижнем Новгороде
Актер Дмитрий Дюжев представит в Нижнем Новгороде спектакль «Евгений Онегин»
МЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в Нижегородской области
Нарушения трудового законодательства выявлены в исправительной колонии №17
Пять светофоров не работают на дорогах Нижнего Новгорода
В Нижегородской области легковушка улетела в кювет
Житель Богородска получил 9,5 лет колонии за разбойные нападения на пенсионерок
Нижегородец предстанет перед судом за мошенничество в размере 7,5 млн рублей
Нижегородская «Чайка» уступила ярославскому «Локо» в овертайме
Жители Дзержинска выстроились в длинную очередь, чтобы купить дешевую пиццу
Выставка картин Евгения Юшкова «Фиваида» откроется в «Рекорде»
В Дзержинске полицейские раскрыли кражу
ФК "Нижний Новгород" проиграл "Ротору" в матче 13-го тура ФНЛ
Сестры Аверины нанесли первый удар по мячу перед дерби ЦСКА - "Спартак"
Частный дом и две бани сгорели в Нижегородской области
Грозы и ливни ожидаются в Нижнем Новгороде 23-24 сентября