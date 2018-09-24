2018-09-24T14:23:37+03:00
Звезды

Названы самые популярные сериалы у жителей Нижнего Новгорода

В топ-10 вошли детектив, хоррор и комедия
Анастасия НАЗАРОВА
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Составлена десятка самых популярных сериалов у жителей Нижнего Новгорода. Исследование провела компания Всемайки.ру.

Специалисты выяснили, символику каких сериалов нижегородцы готовы носить на своих майках.

- В среднем по России люди в полтора раза чаще заказывают себе одежду с принтами из сериалов, чем из фильмов. В Нижнем Новгороде любовь к сериалам оказалась еще сильнее: здесь футболки с героями из сериалов выбирают в два раза чаще, чем из кино, - отметили исследователи.

Оказалось, что в столице Приволжья больше фанатов “Ходячих мертвецов”, чем в среднем в других российских городах: там этот сериал занимает более низкую строчку в рейтинге.

А вообще топ-10 выглядит так: "Игра престолов", "Во все тяжкие", "Теория большого взрыва", "Сверхъестественное", "Друзья", "Ходячие мертвецы", "Доктор Кто", "Шерлок", "Волчонок" и "Американская история ужасов".

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