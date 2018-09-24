2018-09-24T13:43:22+03:00
Происшествия

Второклассник попал под колеса автомобиля в Нижнем Новгороде

ДТП произошло на улице Октябрьской революции 23 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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Десятилетний ребенок пострадал в ДТП на улице Октябрьской революции,40 в Канавинском районе Нижнего Новгорода 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

В 18:20 женщина-водитель со стажем 9 лет, управляя автомобилем «Мазда», сбила мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Учащийся второго класса общеобразовательной школы после осмотра был отпущен. В момент аварии находился без сопровождения взрослых.

Также 23 сентября в ДТП пострадал еще один несовершеннолетний. В 11:40 на 14 км трассы Обход Нижнего Новгорода (Дзержинск) водитель, поворачивая на машине «Чери», не предоставил преимущество в движении и врезался в «Рено». В итоге пострадали пассажиры «Рено»: 5-летний мальчик и 77-летняя женщина. После осмотра были отпущены.

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